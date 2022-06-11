Погода в Україні на Трійцю: прогноз на 12 червня

12 червня в Україні все ще затримається справді літня та спекотна погода з дощами. Детальний прогноз на Зелену неділю по містах читайте далі.

12 червня, у неділю, по всій країні переважатиме спекотна та хмарна погода. Середня температура вдень сягне позначок у +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, трохи нижча температура буде у західних і північних областях – до +24+29.

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Тим часом короткочасні грозові дощі захоплять 12 червня майже всю країну, але будуть доволі нерівномірними. У Києві в неділю також є ймовірність опадів, а температура повітря вдень до +29.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +30+32

Хмельницький +25+27

Житомир +28+30

Чернігів +27+29

Черкаси +31+33

Кропивницький +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +27+29

Херсон +31+33

Сімферополь +28+30

Полтава +30+32

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +29+31

Луганськ +30+32

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