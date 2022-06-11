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війна Kalush

Погода в Україні на Трійцю: прогноз на 12 червня

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Прогноз погоди на 12 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 12 червня 2022 в Україні / Robert Nelson on Unsplash

12 червня в Україні все ще затримається справді літня та спекотна погода з дощами. Детальний прогноз на Зелену неділю по містах читайте далі.

12 червня, у неділю, по всій країні переважатиме спекотна та хмарна погода. Середня температура вдень сягне позначок у +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, трохи нижча температура буде у західних і північних областях – до +24+29.

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Тим часом короткочасні грозові дощі захоплять 12 червня майже всю країну, але будуть доволі нерівномірними. У Києві в неділю також є ймовірність опадів, а температура повітря вдень до +29.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Погода в Україні на Трійцю: прогноз на 12 червня - фото 507319
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +31+33
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +27+29
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +30+32
  • Суми +28+30
  • Харків +29+31
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +30+32

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