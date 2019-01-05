Погода в Україні на Святвечір та Різдво: прогноз від Наталки Діденко

Погода на Святвечір та Різдво в Україні відзначиться посиленням морозів та снігом.

6-7 січня майже по всій країні очікується значне погіршення погоди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Святвечір та Різдво мороз в Україні посилиться: вночі до -8-16 градусів, вдень до -5-12 градусів", – відзначила вона.

У Києві 6 січня очікується періодичний сніг та рвучкий вітер, вночі температура опуститься до -5-9, а вдень - 3-5. Різдво у столиці України відзначиться -12-14 морозу вночі та -8-10 вдень.

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