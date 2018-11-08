Погода в Україні на сьогодні, 8 листопада

Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода сьогодні, 8 листопада, в Україні втримається суха та хмарна погода з ранковими туманами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, антициклон втримає суху погоду в країні, однак температура повітря поступово знижуватиметься, а вночі навіть будуть заморозки.

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Найтепліша погода очікується на Закарпатті та заході країни, де температура сягатиме +10+14. А от найсвіжіше буде на сході +8+11. Також синоптики попереджають про ранкові тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах.

Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Детальний прогноз погоди 8 листопада по містах:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +10+12

Хмельницький +11+13

Житомир +9+11

Київ +9+11

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв 11+13

Одеса 10+12

Херсон 11+13

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +9+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +8+10

Луганськ +9+11

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