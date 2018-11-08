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Погода в Україні на сьогодні, 8 листопада

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Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода сьогодні, 8 листопада, в Україні втримається суха та хмарна погода з ранковими туманами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, антициклон втримає суху погоду в країні, однак температура повітря поступово знижуватиметься, а вночі навіть будуть заморозки.

І ще: Без опадів: яку погоду очікувати в Україні 8 листопада

Найтепліша погода очікується на Закарпатті та заході країни, де температура сягатиме +10+14. А от найсвіжіше буде на сході +8+11. Також синоптики попереджають про ранкові тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах.

Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 287332
Погода на сьогодні 8 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Детальний прогноз погоди 8 листопада по містах:

  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +9+11
  • Київ +9+11
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв 11+13
  • Одеса 10+12
  • Херсон 11+13
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +9+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +9+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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