Без опадів: яку погоду очікувати в Україні 8 листопада

8 листопада, у четвер, в Україні втримається суха погода з періодичними туманами.

В країні 8 листопада температура найтепліша погода очікується на Закарпатті – +19 тепла, а на півдні та заході до +13+17. У той же час по всій країні максимальна температура складе +9+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на порталі opogode.

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На заході буде сухо з ранковими туманами. Температура вночі коливатиметься від +5 до+12, та до +12+17 вдень.

На півночі вночі очікується +3+9, а вдень до +8+13. На сході вночі до +2+5, а вдень до +8+13. У центральній країні туманно, вночі до +5+11, а вдень +12+16. На півдні +7+12 вночі та +14+18 вдень. У Києві прогнозується до +11+13.

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