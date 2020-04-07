На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
- 59
7 квітня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому буде сонячно та тепло. Детальний прогноз на Благовіщення по містах читайте далі.
7 квітня, у вівторок, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода зі слабким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"В Україні вже вдень потепліє до +12+18 градусів. На Сході повітря вдень передбачається свіжішим, +9+13 градусів. А ось на Заході очікується аж +15+20 градусів! У Києві 7-го квітня, на Благовіщення, буде сонячно, вітер південно-східний, слабкий. Повітря у столиці завтра прогріється до +16, +17 градусів", – додала вона.
Така погода затримається в Україні аж до 10 квітня, коли атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощів.
Прогноз погоди на 7 квітня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +17+19
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +16+18
- Тернопіль +16+18
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +16+18
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +15+17
- Одеса +14+16
- Херсон +14+16
- Сімферополь +14+16
- Полтава +13+15
- Суми +13+15
- Харків +12+14
- Дніпро +13+15
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +13+15
- Луганськ +11+13
Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята
-
10:40У мережі показали наслідки пожежі у Чорнобилі з висоти пташиного польоту: відео
-
10:35Доктор Віра 25, 26 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
10:25Які продукти допомагають боротись з сонливістю
-
10:12Енріке Іглесіас зворушив мережу танцями з 2-місячною донькою: відео
-
09:50Як ходити до магазину під час карантину: прості поради у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 7 квітня
-
09:17Авторка Поттеріани Джоан Роулінг заразилася коронавірусом
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
08:42Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси
-
08:24Коли бабусі нудно на карантині: епічне фото в'язаних кросівок
-
07:57Кендалл Дженнер розбурхала мережу інтимними домашніми фото
-
07:33Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:00Привітання з Благовіщенням 2020 у прозі: побажання своїми словами
- 06 квітня
-
21:51Зірка Гри престолів розповіла, як проводить карантин
-
21:27Завжди закохані: знаки Зодіаку, які живуть любов'ю
-
21:007 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Лисиця вкрала телефон і стала зіркою: кумедне відео
-
20:21Як носити медичну маску, щоб не запотівали окуляри (відео)
-
20:00У кожного свій обман 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:54Астронавти NASA показали кумедне тренування на МКС
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
19:22Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
- 06 квітня
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
11:39Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?