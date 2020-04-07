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Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 квітня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому буде сонячно та тепло. Детальний прогноз на Благовіщення по містах читайте далі.

7 квітня, у вівторок, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода зі слабким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні вже вдень потепліє до +12+18 градусів. На Сході повітря вдень передбачається свіжішим, +9+13 градусів. А ось на Заході очікується аж +15+20 градусів! У Києві 7-го квітня, на Благовіщення, буде сонячно, вітер південно-східний, слабкий. Повітря у столиці завтра прогріється до +16, +17 градусів", – додала вона.

Така погода затримається в Україні аж до 10 квітня, коли атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощів.

Прогноз погоди на 7 квітня у містах України:

Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня - фото 396396
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +12+14
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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