Погода в Україні: квітень почнеться з морозів і злив

В Україні протягом останніх кількох днів спостерігається сонячна погода без опадів, але наразі радіти зарано. Прогнози синоптиків свідчать про похолодання в Україні у перший тиждень квітня.

За даними радару погоди Ventusky, сніг в Україні очікується вже 3 квітня.

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Але вже з 5 квітня до середини третьої декади квітня, зазначають синоптики, у всіх регіонах України потеплішає. Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що навесні-2022 в Україні очікуються періоди майже літньої погоди. У середині квітня температура повітря досягатиме +20°...+24°.

В цілому ж опади очікуються не найсерйозніші – до 0,5 мм. Примітно, що цього дня у Карпатах очікується до 9 градусів морозу, тоді як на сході України очікується до 6 градусів тепла.

Водночас цієї неділі, 27 березня – увага – передбачається в більшості областей відчутне похолодання. Вночі від 3 морозу до 3 тепла.

Погода в Україні: квітень почнеться з морозів і злив

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