Погода в Україні 9 травня: синоптик попередила про грози та похолодання

9 травня в Україні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт, тому у більшості областях очікуються дощі та сильний вітер. Детальний прогноз на понеділок по містах читайте далі.

9 травня, у понеділок, в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у південних та східних областях втримається тепла погода – до+17+22 градусів, а у решті середня температура вдень складе +12+17 градусів.

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У понеділок короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть смугою від Закарпаття до Харківщини. Саме вдень дощова смуга охопить Закарпаття, Івано-Франківщину, Чернівецьку область, Хмельниччину, південні райони Львівщини та Тернопільщини, Кропивницький з районами, Черкащину, частину Дніпра і Харківщину. Ввечері дощі дійдуть до південної частини України, до Донеччини та Луганщини. Протягом дня 9-го травня у північній частині України, в Одеській області та в Криму суттєві опади малоймовірні. При проходженні атмосферного фронту може посилюватися вітер, – розповіла вона.

У Києві 9 травня переважатиме суха та сонячна погода, температура вдень до +14+16.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Кропивницький +15+17

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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