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війна

Погода в Україні 9 травня: синоптик попередила про грози та похолодання

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Прогноз погоди на 9 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 9 травня 2022 в Україні / Brittany Colette on Unsplash

9 травня в Україні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт, тому у більшості областях очікуються дощі та сильний вітер. Детальний прогноз на понеділок по містах читайте далі.

9 травня, у понеділок, в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у південних та східних областях втримається тепла погода – до+17+22 градусів, а у решті середня температура вдень складе +12+17 градусів.

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У понеділок короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть смугою від Закарпаття до Харківщини. Саме вдень дощова смуга охопить Закарпаття, Івано-Франківщину, Чернівецьку область, Хмельниччину, південні райони Львівщини та Тернопільщини, Кропивницький з районами, Черкащину, частину Дніпра і Харківщину. Ввечері дощі дійдуть до південної частини України, до Донеччини та Луганщини. Протягом дня 9-го травня у північній частині України, в Одеській області та в Криму суттєві опади малоймовірні. При проходженні атмосферного фронту може посилюватися вітер, – розповіла вона.

У Києві 9 травня переважатиме суха та сонячна погода, температура вдень до +14+16.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Погода в Україні 9 травня: синоптик попередила про грози та похолодання - фото 504873
  • Ужгород +19+21
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Кропивницький +15+17
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

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