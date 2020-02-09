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Погода в Україні 9 лютого: у яких областях буде найхолодніше

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

9 лютого погода в країні почне змінюватись, адже прийде нова порція потепління, а опади припиняться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 лютого, у неділю, в Україні переважатиме суха погода з помірним вітром, а температура повітря почне підійматись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень весна потягне канати на себе: потепліє до +1+7 градусів, лише на Сході, а також у Дніпрі з районами ще пощипає щоки та поморозить носа, не вище -1-8 градусів. У Києві неділя обіцяє бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень потепліє до 0+2 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 лютого у містах України:

Погода в Україні 9 лютого: у яких областях буде найхолодніше - фото 384954
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці+3+5
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса +1+3
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь -1+1
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -5-7
  • Дніпро -5-7
  • Запоріжжя -5-7
  • Донецьк -5-7
  • Луганськ -5-7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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