Погода в Україні 9 лютого: у яких областях буде найхолодніше

9 лютого погода в країні почне змінюватись, адже прийде нова порція потепління, а опади припиняться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 лютого, у неділю, в Україні переважатиме суха погода з помірним вітром, а температура повітря почне підійматись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень весна потягне канати на себе: потепліє до +1+7 градусів, лише на Сході, а також у Дніпрі з районами ще пощипає щоки та поморозить носа, не вище -1-8 градусів. У Києві неділя обіцяє бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень потепліє до 0+2 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці+3+5

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв -1+1

Одеса +1+3

Херсон -1+1

Сімферополь -1+1

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -5-7

Дніпро -5-7

Запоріжжя -5-7

Донецьк -5-7

Луганськ -5-7

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