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Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 червня в Україні очікується суха та спекотна погода з періодичними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 червня, у вівторок, майже по всій країні втримається спека, яка посилиться до середини тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень очікується +27+32 градуси, в середині тижня на Сході, у Центрі та на Півдні місцями +32+35 градусів. Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, максимально +23+28 градусів. Така відносна свіжість через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт. Але у більшості областей переважатиме суха ясна погода. Західна вологість може час від часу докочувати хвилі до Одещини, до Вінницької, Житомирської та Київської областей. Проте все ж в Україні переважаючою буде суха та спекотна повітряна маса", – додала вона.

У Києві 9 червня прогнозується спекотна і суха погода, ввечері можливий грозовий дощ, а температура вдень сягне +30.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі - фото 408750
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +30+32
  • Суми +29+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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