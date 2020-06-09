На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі
-
- 23
9 червня в Україні очікується суха та спекотна погода з періодичними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
9 червня, у вівторок, майже по всій країні втримається спека, яка посилиться до середини тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вдень очікується +27+32 градуси, в середині тижня на Сході, у Центрі та на Півдні місцями +32+35 градусів. Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, максимально +23+28 градусів. Така відносна свіжість – через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт. Але у більшості областей переважатиме суха ясна погода. Західна вологість може час від часу докочувати хвилі до Одещини, до Вінницької, Житомирської та Київської областей. Проте все ж в Україні переважаючою буде суха та спекотна повітряна маса", – додала вона.
У Києві 9 червня прогнозується спекотна і суха погода, ввечері можливий грозовий дощ, а температура вдень сягне +30.
Прогноз погоди на 9 червня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +23+25
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +25+27
- Житомир +26+28
- Чернігів +29+31
- Черкаси +30+32
- Миколаїв +30+32
- Одеса +30+32
- Херсон +30+32
- Сімферополь +27+29
- Полтава +30+32
- Суми +29+31
- Харків +31+33
- Дніпро +31+33
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:44Тіна Кароль показала вражаючу розтяжку у спокусливому образі
-
09:30Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня
-
09:15Google Maps попереджатиме про обмеження на пересування через коронавірус
-
09:00Привітання з Днем друзів 2020: прикольні смс, вірші та картинки
-
08:52Реакція собаки на пляжну знахідку підкорила мережу (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:33У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів
-
08:19Навіть без слів: учені назвали простий секрет щасливих пар
-
07:55Штучний інтелект Amazon допомагає приміряти одяг до покупки
-
07:30Chevrolet Colorado перетворили на нереальне авто
-
07:15Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі
- 08 червня
-
21:49Вагітна Джамала зачарувала шанувальників новими фото
-
21:19Цей напій може перешкодити ураженню легенів
-
21:009 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:52Скандальна Ірина Морозюк похизувалася сідницями у мінісукні
-
20:18Конор МакГрегор міркує розпочати кінокар'єру
-
19:50Тіна Кунакі повторила образ своєї мами під час вагітності
-
19:30Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються: добірка Netflix
-
19:24У Карпатах буйно зацвіли ялини: чарівні фото
-
19:12Фото з весілля 80-річного чоловіка здивувало інтернет, і ось чому
-
18:54З'явилося перше офіційне зображення Xiaomi Mi Band 5
-
18:40Гаряча русалка: фітнес-блогерка роздяглась на пляжі (18+)
-
18:244 причини, чому ви затримуєтеся на роботі
-
18:10Як швидко схуднути: поради для лінивих
-
09:30Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня
-
07:15Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі
- 08 червня
-
19:30Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються: добірка Netflix
-
17:30Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів: дотепні фотоколажі
-
14:10Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
-
11:36До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки
-
09:36Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
07:24Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні
- 07 червня
-
21:45Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
-
17:50Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
-
14:25Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості
-
10:24Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
-
08:13Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок
- 06 червня
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня