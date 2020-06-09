Погода в Україні 9 червня: літня спека і невеликі дощі

9 червня в Україні очікується суха та спекотна погода з періодичними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 червня, у вівторок, майже по всій країні втримається спека, яка посилиться до середини тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень очікується +27+32 градуси, в середині тижня на Сході, у Центрі та на Півдні місцями +32+35 градусів. Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, максимально +23+28 градусів. Така відносна свіжість – через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт. Але у більшості областей переважатиме суха ясна погода. Західна вологість може час від часу докочувати хвилі до Одещини, до Вінницької, Житомирської та Київської областей. Проте все ж в Україні переважаючою буде суха та спекотна повітряна маса", – додала вона.

У Києві 9 червня прогнозується спекотна і суха погода, ввечері можливий грозовий дощ, а температура вдень сягне +30.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +27+29

Полтава +30+32

Суми +29+31

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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