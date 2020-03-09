Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ

  • 76
Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

9 березня в Україні все ще втримається колоритна погода, адже частину областей накриють дощі, а місцями температура сягне до справді весняних позначок. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 березня, у понеділок, у центральних, північних та західних областях дощитиме, а решта країни зможе насолодитись сонячною погодою. Температура повітря коливатиметься від +5 до +20: найхолодніше на заході, а найтепліше на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також підготувала чудовий прогноз до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який заслуговує уваги.

До теми: Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець

  • Центральні області. Моринці, місце народження – завтра вночі, вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ, +12+14, як прояснить, то й вище, градусів. З центральних областей Дніпропетровщина буде дуже теплою, до +20 градусів.
  • Західні області. Мама Тараса Шевченка, Катерина Якимівна Бойко, була походженням з Західної України, з Прикарпаття. Хмарно, часом дощ. Погода очікується холодною, +5+10 градусів.
  • Північні області, Качанівка, Чернігівщина – 1843 року Шевченко з Петербурга виїхав до України. Зупинився у Качанівці на Чернігівщині, у Григорія Тарновського. Дощі 9-го березня на Півночі ймовірні, переважно невеликі. Температура повітря +7+13 градусів.
  • Південна частина України. Є дані про перебування поета в селі Голосково Кривоозерського району Миколаївської області. Зупинявся в хаті мельника Франца Яшовского. Тут, на Півдні України, 9 березня буде без опадів, квітнево тепло, +14+20 градусів. Хіба що на узбережжях морів відчутно прохолодніше.
  • Східні області. Зв’язки Шевченка з Харківщиною були тісними. Сильний вплив на творчість поета "старої" харківської літератури, особливо Григорія Сковороди та Квітки-Основ’яненка. У Чугуєві служив близький друг Шевченка – Яків де Бальмен, якому поет присвятив поему "Кавказ". На Сході України завтра розкішна погода, сухо і дуже тепло, +14+20 градусів.
  • І нарешті Київ. Загалом у Києві, якщо скласти докупи весь час, Тарас Шевченко був два роки свого життя, але Київ завжди – особливе місце, і для нього, і для усіх нас. 9 березня у Києві очікується часом невеликий дощ, протягом дня близько +10 градусів.

Прогноз погоди на 9 березня у містах України:

Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ - фото 390913
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +12+14
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +14+16
  • Суми +8+10
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 963
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 324
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 324651
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна