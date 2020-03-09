Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ

9 березня в Україні все ще втримається колоритна погода, адже частину областей накриють дощі, а місцями температура сягне до справді весняних позначок. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 березня, у понеділок, у центральних, північних та західних областях дощитиме, а решта країни зможе насолодитись сонячною погодою. Температура повітря коливатиметься від +5 до +20: найхолодніше на заході, а найтепліше на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також підготувала чудовий прогноз до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який заслуговує уваги.

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Центральні області . Моринці, місце народження – завтра вночі, вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ, +12+14, як прояснить, то й вище, градусів. З центральних областей Дніпропетровщина буде дуже теплою, до +20 градусів.

. Моринці, місце народження – завтра вночі, вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ, +12+14, як прояснить, то й вище, градусів. З центральних областей Дніпропетровщина буде дуже теплою, до +20 градусів. Західні області. Мама Тараса Шевченка, Катерина Якимівна Бойко, була походженням з Західної України, з Прикарпаття. Хмарно, часом дощ. Погода очікується холодною, +5+10 градусів.

Мама Тараса Шевченка, Катерина Якимівна Бойко, була походженням з Західної України, з Прикарпаття. Хмарно, часом дощ. Погода очікується холодною, +5+10 градусів. Північні області, Качанівка, Чернігівщина – 1843 року Шевченко з Петербурга виїхав до України. Зупинився у Качанівці на Чернігівщині, у Григорія Тарновського. Дощі 9-го березня на Півночі ймовірні, переважно невеликі. Температура повітря +7+13 градусів.

Качанівка, Чернігівщина – 1843 року Шевченко з Петербурга виїхав до України. Зупинився у Качанівці на Чернігівщині, у Григорія Тарновського. Дощі 9-го березня на Півночі ймовірні, переважно невеликі. Температура повітря +7+13 градусів. Південна частина України . Є дані про перебування поета в селі Голосково Кривоозерського району Миколаївської області. Зупинявся в хаті мельника Франца Яшовского. Тут, на Півдні України, 9 березня буде без опадів, квітнево тепло, +14+20 градусів. Хіба що на узбережжях морів відчутно прохолодніше.

. Є дані про перебування поета в селі Голосково Кривоозерського району Миколаївської області. Зупинявся в хаті мельника Франца Яшовского. Тут, на Півдні України, 9 березня буде без опадів, квітнево тепло, +14+20 градусів. Хіба що на узбережжях морів відчутно прохолодніше. Східні області. Зв’язки Шевченка з Харківщиною були тісними. Сильний вплив на творчість поета "старої" харківської літератури, особливо Григорія Сковороди та Квітки-Основ’яненка. У Чугуєві служив близький друг Шевченка – Яків де Бальмен, якому поет присвятив поему "Кавказ". На Сході України завтра розкішна погода, сухо і дуже тепло, +14+20 градусів.

Зв’язки Шевченка з Харківщиною були тісними. Сильний вплив на творчість поета "старої" харківської літератури, особливо Григорія Сковороди та Квітки-Основ’яненка. У Чугуєві служив близький друг Шевченка – Яків де Бальмен, якому поет присвятив поему "Кавказ". На Сході України завтра розкішна погода, сухо і дуже тепло, +14+20 градусів. І нарешті Київ. Загалом у Києві, якщо скласти докупи весь час, Тарас Шевченко був два роки свого життя, але Київ завжди – особливе місце, і для нього, і для усіх нас. 9 березня у Києві очікується часом невеликий дощ, протягом дня близько +10 градусів.

Прогноз погоди на 9 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +8+10

Черкаси +10+12

Миколаїв +16+18

Одеса +12+14

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +14+16

Суми +8+10

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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