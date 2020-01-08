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Погода в Україні 8 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

8 січня майже по всій Україні очікується незначне потепління та малохмарна погода. Детальний прогноз по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 січня, у середу, в країні переважатиме суха погода. У більшості областей вдень відійдуть морози, а середня температура повітря вдень сягне 0+3. Також синоптики відзначають, що послабне вітер.

У Києві 8 січня також очікується хмарна погода без опадів, вдень до +2.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Погода в Україні 8 січня: точний прогноз по містах - фото 378623
  • Ужгород +0+2
  • Львів +1+3
  • Чернівці +0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава +1+3
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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