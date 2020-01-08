Погода в Україні 8 січня: точний прогноз по містах

8 січня майже по всій Україні очікується незначне потепління та малохмарна погода. Детальний прогноз по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 січня, у середу, в країні переважатиме суха погода. У більшості областей вдень відійдуть морози, а середня температура повітря вдень сягне 0+3. Також синоптики відзначають, що послабне вітер.

У Києві 8 січня також очікується хмарна погода без опадів, вдень до +2.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Ужгород +0+2

Львів +1+3

Чернівці +0+2

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава +1+3

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +1+3

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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