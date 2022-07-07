Погода в Україні 8 липня: частину областей накриють дощі

8 липня в Україні побільшає опадів, а температура повітря майже у всіх областях втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 липня, у п'ятницю, дощі смугою простягнуться від Одещини через Полтавщину та Черкащину аж до Сумщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, трохи дощитиме і в Карпатах, а в решті областей втримається суха та сонячна погода.

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Температура повітря ще залишається з поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, +28+34 градуси, свіжіше, комфортне повітря – на Заході, Півночі, більшості центральних областей, +22+28 градусів, – додала вона.

У Києві 8 липня значних опадів не прогнозується, а температура затримається на рівні +25. Що ж до послаблення спеки у східних та південних областях, то воно передбачається вже з 10-11 липня.

Прогноз погоди на 8 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +23+25

Чернігів +25+27

Черкаси +24+26

Кропивницький +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +30+32

Суми +26+28

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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