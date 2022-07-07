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Погода в Україні 8 липня: частину областей накриють дощі

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Прогноз погоди на 8 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 8 липня 2022 в Україні / Daniel Gonzalez on Unsplash

8 липня в Україні побільшає опадів, а температура повітря майже у всіх областях втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 липня, у п'ятницю, дощі смугою простягнуться від Одещини через Полтавщину та Черкащину аж до Сумщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, трохи дощитиме і в Карпатах, а в решті областей втримається суха та сонячна погода.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря ще залишається з поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, +28+34 градуси, свіжіше, комфортне повітря – на Заході, Півночі, більшості центральних областей, +22+28 градусів, – додала вона.

У Києві 8 липня значних опадів не прогнозується, а температура затримається на рівні +25. Що ж до послаблення спеки у східних та південних областях, то воно передбачається вже з 10-11 липня.

Прогноз погоди на 8 липня у містах України:

Погода в Україні 8 липня: частину областей накриють дощі - фото 508998
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +30+32
  • Суми +26+28
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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