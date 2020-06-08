Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні

8 червня в Україні стартує спекотний літній тиждень, у деяких областях також пройдуть грози. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 червня, у понеділок, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Лише на Заході очікуються дощі з грозами, а температура втримається на рівні +24+27. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найближчий тиждень у більшості областей України буде спекотним. Температура повітря вдень досягатиме 27+32 градусів. в другій половині тижня повітря розпечеться ще сильніше, на Сході, в центральних областях та на південному сході спека місцями досягатиме +32+35 градусів. Переважатиме суха сонячна погода. Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний, часом поривчастий", – додала вона.

У Києві також прогнозується суха погода, а температура вдень сягне до +30.

Прогноз погоди на 8 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +26+28

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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