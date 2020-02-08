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Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на вихідні - фото 1
Прогноз погоди на вихідні

8-9 лютого в Україні очікується доволі кардинальна погода, адже субота відзначиться морозами, а в неділю вже прийде потепління. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

8-9 лютого в країні почнуть змінювати погодні умови, а після різкого похолодання прийде нова порція потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вихідні в Україні на всі синоптичні смаки. Вночі ще затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче. Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів", – йдеться у повідомленні.

Також на вихідних переважатиме суха погода, лише на Донеччині та на півдні в суботу можливий незначний сніг. У Києві 8-9 лютого також без опадів, температура в суботу буде ще морозною, а в неділю – до +3+4.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні - фото 384677
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0-2
  • Одеса 0-2
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь -1-3
  • Полтава -4-6
  • Суми -2-4
  • Харків -4-6
  • Дніпро -4-6
  • Запоріжжя -4-6
  • Донецьк -5-7
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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