Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні

8-9 лютого в Україні очікується доволі кардинальна погода, адже субота відзначиться морозами, а в неділю вже прийде потепління. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

8-9 лютого в країні почнуть змінювати погодні умови, а після різкого похолодання прийде нова порція потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вихідні в Україні – на всі синоптичні смаки. Вночі ще затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче. Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів", – йдеться у повідомленні.

Також на вихідних переважатиме суха погода, лише на Донеччині та на півдні в суботу можливий незначний сніг. У Києві 8-9 лютого також без опадів, температура в суботу буде ще морозною, а в неділю – до +3+4.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця 0-2

Хмельницький 0-2

Житомир -1+1

Чернігів 0-2

Черкаси 0-2

Миколаїв 0-2

Одеса 0-2

Херсон -1-3

Сімферополь -1-3

Полтава -4-6

Суми -2-4

Харків -4-6

Дніпро -4-6

Запоріжжя -4-6

Донецьк -5-7

Луганськ -4-6

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