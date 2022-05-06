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війна

Погода в Україні 7 травня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 7 травня в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 7 травня в Україні / Rubén Bagüés on Unsplash

7 травня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз на день читайте далі.

7 травня, у суботу, вдень максимальна температура складе до +15+22 тепла. Тому майже по всій країні прогнозується дуже ясна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Лише місцями в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ввечері невеликий дощ може досягнути Житомирщини. А ще волога хмарність пошириться на Київщину, Чернігівщину, частину центральних областей, проте без якихось серйозних опадів – лише хмарність. Вітер в Україні буде південно-східний, невеликий або помірний, – поділилась вона.

У Києві 7 травня також буде тепла, але хмарна погода, вдень до +17+19. А вже 8-9 травня атмосферний фронт принесе в країну періодичні грози.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Погода в Україні 7 травня: у яких областях пройдуть дощі - фото 504731
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +18+20
  • Кропивницький +18+20
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +15+17
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +18+20
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +16+18

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