Погода в Україні 7 травня: у яких областях пройдуть дощі

7 травня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз на день читайте далі.

7 травня, у суботу, вдень максимальна температура складе до +15+22 тепла. Тому майже по всій країні прогнозується дуже ясна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Лише місцями в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ввечері невеликий дощ може досягнути Житомирщини. А ще волога хмарність пошириться на Київщину, Чернігівщину, частину центральних областей, проте без якихось серйозних опадів – лише хмарність. Вітер в Україні буде південно-східний, невеликий або помірний, – поділилась вона.

У Києві 7 травня також буде тепла, але хмарна погода, вдень до +17+19. А вже 8-9 травня атмосферний фронт принесе в країну періодичні грози.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +17+19

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +17+19

Черкаси +18+20

Кропивницький +18+20

Миколаїв +19+21

Одеса +15+17

Херсон +19+21

Сімферополь +15+17

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +18+20

Дніпро +18+20

Запоріжжя +17+19

Донецьк +18+20

Луганськ +16+18

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