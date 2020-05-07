На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
-
- 51
7 травня в Україні відчутно погіршаться погодні умови, адже очікуються дощі з грозами, сильний вітер та мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 травня, у четвер, прогнозуються помірні та значні дощі по всій країні. До того вранці очікуються грози на Заході, а також у центральних областях. У Карпатах попереджають про мокрий сніг та посилення вітру до 15-20 м/с.
"Температура вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 7 травня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +12+14
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +12+14
- Рівне +13+15
- Луцьк +13+15
- Вінниця +12+14
- Хмельницький +12+14
- Житомир +12+14
- Чернігів +12+14
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +13+15
- Одеса +12+14
- Херсон +15+17
- Сімферополь +15+17
- Полтава +14+16
- Суми +14+16
- Харків +15+17
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +18+20
Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
08:55Розкішна Емілі Ратажковскі розбурхала спокусливими фото (18+)
-
08:31Варто знати: коли найкраще пити каву
-
07:53Подумайте двічі: у Twitter почали тестувати нову функцію редагування твітів
-
07:33Науковці розповіли, чому жінкам особливо корисно їсти картоплю
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
21:23Пенсіонер зі США "припаркував" свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео
-
21:007 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Сексологи розповіли, що допомагає жінкам досягнути оргазму
-
20:21Якщо холодильник майже порожній: 12 продуктів, якими можна замінити інші
-
20:00Упереджене ставлення 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:54Музей студії Ghibli Хаяо Міядзакі можна побачити онлайн (відео)
-
19:44Коли покажуть Android 11: Google оголосила офіційну дату презентації
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:27Повний Місяць 7 травня: що категорично не можна робити
-
19:13Кріштіану Роналду здивував маму розкішним подарунком за 100 тисяч євро
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
18:55Бабуся з Закарпаття проїхалась полем на кабріолеті: відео
-
18:42Експерти підрахували, у скільки обходиться електроніка у сучасних авто
-
18:29Чому видри жонглюють камінням: несподівана відповідь учених
-
18:14Які зміни відбуваються з людиною, яка довго не виходила з дому
-
18:00Гороскоп на 7 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Литва, Латвія й Естонія відкриють внутрішні кордони з 15 травня
-
17:33Стівен Кінг пояснив, чому люди читають жахи на карантині
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
17:20Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля
-
14:38Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень
-
12:15Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня
-
07:14Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах
- 05 травня
-
21:435 ознак того, що ви до біса класні у ліжку
-
19:30Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять
-
14:00Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
12:36Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду
-
11:02Ivan NAVI – Холодна ніч: дивіться кліп на новий запальний трек
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня
-
07:16Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру
- 04 травня
-
21:24Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду
-
18:55Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць
-
17:00Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці
-
13:24Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня
-
10:56Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна
-
09:24Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм
-
07:25Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше
- 03 травня
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус