Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі

7 травня в Україні відчутно погіршаться погодні умови, адже очікуються дощі з грозами, сильний вітер та мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 травня, у четвер, прогнозуються помірні та значні дощі по всій країні. До того вранці очікуються грози на Заході, а також у центральних областях. У Карпатах попереджають про мокрий сніг та посилення вітру до 15-20 м/с.

"Температура вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +13+15

Одеса +12+14

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +18+20

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