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Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 травня в Україні відчутно погіршаться погодні умови, адже очікуються дощі з грозами, сильний вітер та мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 травня, у четвер, прогнозуються помірні та значні дощі по всій країні. До того вранці очікуються грози на Заході, а також у центральних областях. У Карпатах попереджають про мокрий сніг та посилення вітру до 15-20 м/с.

"Температура вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі - фото 402453
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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