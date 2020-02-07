Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз по містах

7 лютого в Україні визначатиме погоду циклон, тож місцями сніжитиме, а температура продовжить знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 лютого, у п'ятницю, в Україні очікуються міцні морози, які затримаються ще й на вихідних. Про це попередила синоптик Наталки Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сніг підсипатиме, періодично та місцями, на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр, як той, що посередині, побуде у сухому повітрі. Температура повітря – найцікавіша, виходить на перший план. Бо найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами. Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів – це відчутно. Протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця", – зазначила вона. Діденко також додала, що варто також зважати на сильний вітер, який створить відчуття ще холоднішої погоди.

У Києві 7 лютого вдень до -3, вдень може бути незначний сніг.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів -1-3

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1-3

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -1-3

Чернігів -3-5

Черкаси -2-4

Миколаїв -1-3

Одеса -1+1

Херсон -1-3

Сімферополь 0+2

Полтава -4-6

Суми -3-5

Харків -3-5

Дніпро -3-5

Запоріжжя -2-4

Донецьк -3-5

Луганськ -3-5

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