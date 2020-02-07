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Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз по містах
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7 лютого в Україні визначатиме погоду циклон, тож місцями сніжитиме, а температура продовжить знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
7 лютого, у п'ятницю, в Україні очікуються міцні морози, які затримаються ще й на вихідних. Про це попередила синоптик Наталки Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сніг підсипатиме, періодично та місцями, на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр, як той, що посередині, побуде у сухому повітрі. Температура повітря – найцікавіша, виходить на перший план. Бо найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами. Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів – це відчутно. Протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця", – зазначила вона. Діденко також додала, що варто також зважати на сильний вітер, який створить відчуття ще холоднішої погоди.
У Києві 7 лютого вдень до -3, вдень може бути незначний сніг.
Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів -1-3
- Чернівці -1-3
- Івано-Франківськ -1-3
- Тернопіль -1-3
- Рівне -1-3
- Луцьк -1-3
- Вінниця -2-4
- Хмельницький -2-4
- Житомир -1-3
- Чернігів -3-5
- Черкаси -2-4
- Миколаїв -1-3
- Одеса -1+1
- Херсон -1-3
- Сімферополь 0+2
- Полтава -4-6
- Суми -3-5
- Харків -3-5
- Дніпро -3-5
- Запоріжжя -2-4
- Донецьк -3-5
- Луганськ -3-5
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