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Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 лютого в Україні визначатиме погоду циклон, тож місцями сніжитиме, а температура продовжить знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 лютого, у п'ятницю, в Україні очікуються міцні морози, які затримаються ще й на вихідних. Про це попередила синоптик Наталки Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сніг підсипатиме, періодично та місцями, на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр, як той, що посередині, побуде у сухому повітрі. Температура повітря найцікавіша, виходить на перший план. Бо найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами. Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів це відчутно. Протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця", – зазначила вона. Діденко також додала, що варто також зважати на сильний вітер, який створить відчуття ще холоднішої погоди.

У Києві 7 лютого вдень до -3, вдень може бути незначний сніг.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз по містах - фото 384540
  • Ужгород +2+4
  • Львів -1-3
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -3-5
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава -4-6
  • Суми -3-5
  • Харків -3-5
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -3-5
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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