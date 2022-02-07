Погода в Україні 7 лютого: очікуються дощі та потепління

7 лютого в Україні переважатиме волога та дуже вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 лютого, у понеділок, мокрий сніг з дощами очікується у західних та місцями у північних областях. На решті території без суттєвих опадів, однак вітер наблизиться до штормових значень. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

"Атмосфера готується потроху до сезону: розробила і запускає у продаж нові парфуми з весняними ефірними олійками – вдень +1+5 градусів, на Півдні до +8 градусів! У Києві понеділок, щоб з якимись опадами, так навряд, якщо щось поляпає, то лише полякає. Вітер буде некомфортним, рвучким, вдень у столиці +2, +3 градуси. Тиждень найближчий очікується порівняно теплим, сирим і вітряним", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +7+9

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Сімферополь +7+9

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +7+9

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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