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Погода в Україні 7 лютого: очікуються дощі та потепління

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Прогноз погоди на 7 лютого - фото 1
Прогноз погоди на 7 лютого / Thom Holmes on Unsplash

7 лютого в Україні переважатиме волога та дуже вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 лютого, у понеділок, мокрий сніг з дощами очікується у західних та місцями у північних областях. На решті території без суттєвих опадів, однак вітер наблизиться до штормових значень. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

"Атмосфера готується потроху до сезону: розробила і запускає у продаж нові парфуми з весняними ефірними олійками вдень +1+5 градусів, на Півдні до +8 градусів! У Києві понеділок, щоб з якимись опадами, так навряд, якщо щось поляпає, то лише полякає. Вітер буде некомфортним, рвучким, вдень у столиці +2, +3 градуси. Тиждень найближчий очікується порівняно теплим, сирим і вітряним", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Погода в Україні 7 лютого: очікуються дощі та потепління - фото 495497
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +6+8
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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