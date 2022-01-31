Погода у лютому 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у лютому, у третій місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у лютому 2022.

Вже відомий прогноз погоди на лютий в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що лютий буде помірно холодний. Кліматична характеристика лютого буде у межах норми й цьогорічний третій місяць зими буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря становитиме 0-4° морозу, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів – до 1° тепла. Ці показники вписуються в кліматичну норму цього місяця. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у лютому був 12-20°, а абсолютний мінімум – -24-39°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 22-40 мм, а в Криму та на Закарпатті 52-75 мм. Це в межах кліматичної норми й менше, ніж попереднього місяця. У західних та південно-західних областях опадів буде менше за норму, а на іншій території – в межах норми.

Також синоптики прогнозують, що погода у лютому 2022 року може бути нестабільною – теплі дні межуватимуть зі сльотою. Водночас у цей місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах.

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