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Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 травня в Україні переважатиме волога погода з короткочасними зливами та грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 травня, у середу, у більшості областей очікуються періодичні дощі, а на Сході та у Центрі пройдуть грози, можливі град і шквали. А от на Заході опади доповнить похолодання та сильний вітер зі штормовими поривами. Також висока ймовірність снігу в горах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У більшості областей України, вдень у середу +13+18 градусів. Найтепліше повітря охопить Схід України, Дніпро з районами та більшість південної частини, до +18+23 градусів. Щоправда, Одещина та Миколаївська область будуть скромнішими, вдень близько +13+17 градусів. Вітер завтра дмухатиме із заходу, очікується поривчастим при грозах, до штормових поривів у наших західних областях. У Києві 6-го травня повітря буде насичене вологою, періодичний дощ, західний вітер та похолодання до +15 градусів. А в четвер-п'ятницю похолодає ще на 2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 травня у містах України:

Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах - фото 402193
  • Ужгород +14+16
  • Львів +12+14
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +16+18
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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