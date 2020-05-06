Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах

6 травня в Україні переважатиме волога погода з короткочасними зливами та грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 травня, у середу, у більшості областей очікуються періодичні дощі, а на Сході та у Центрі пройдуть грози, можливі град і шквали. А от на Заході опади доповнить похолодання та сильний вітер зі штормовими поривами. Також висока ймовірність снігу в горах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У більшості областей України, вдень у середу +13+18 градусів. Найтепліше повітря охопить Схід України, Дніпро з районами та більшість південної частини, до +18+23 градусів. Щоправда, Одещина та Миколаївська область будуть скромнішими, вдень близько +13+17 градусів. Вітер завтра дмухатиме із заходу, очікується поривчастим при грозах, до штормових поривів у наших західних областях. У Києві 6-го травня повітря буде насичене вологою, періодичний дощ, західний вітер та похолодання до +15 градусів. А в четвер-п'ятницю похолодає ще на 2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +12+14

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +11+13

Хмельницький +12+14

Житомир +11+13

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +13+15

Одеса +12+14

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +16+18

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +17+19

Луганськ +19+21

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