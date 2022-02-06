Погода в Україні 6 лютого: прогноз по містах

6 лютого в Україні переважатиме вітряна та волога погода, місцями незначні опади у вигляді мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 лютого, у неділю, у більшості областей не прогнозується опадів, але вдень у східних та західних все ж пройде мокрий сніг. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на півночі країни місцями ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути особливо обачними на дорогах.

Середня температура вдень втримається на рівні 0+5, найтепліше буде на Одещині – до +6+9, а найхолодніше на високогір'ї Карпат – до -2-7 морозу. Також у західних областях попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. У Києві 6 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, вдень до +2+4, без опадів.

Прогноз погоди на 6 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +4+6

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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