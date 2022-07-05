Погода в Україні 6 липня: у яких областях послабне спека

6 липня в Україні почне заходити атмосферний фронт, тому місцями нарешті відступить спека. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 липня, у середу, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Але атмосферний фронт зумовить зниження температури до +22+27 та дощі у західних областях та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, по всій країні спека відступить вже з 7 липня.

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Ввечері 6-го липня опади і явища дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького з районами. На решті території України пануватиме суха сонячна погода. У Києві – найгарячіший день перед похолоданням. Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. А на Івана, 7-го липня, температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +20+22

Вінниця +31+33

Хмельницький +25+27

Житомир +29+31

Чернігів +31+33

Черкаси +33+35

Кропивницький +33+35

Миколаїв +33+35

Одеса +33+35

Херсон +34+36

Сімферополь +32+34

Полтава +32+34

Суми +31+33

Харків +31+33

Дніпро +34+36

Запоріжжя +33+35

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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