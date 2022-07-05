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Погода в Україні 6 липня: у яких областях послабне спека

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Прогноз погоди на 6 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 6 липня 2022 в Україні / Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash

6 липня в Україні почне заходити атмосферний фронт, тому місцями нарешті відступить спека. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 липня, у середу, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Але атмосферний фронт зумовить зниження температури до +22+27 та дощі у західних областях та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, по всій країні спека відступить вже з 7 липня.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Ввечері 6-го липня опади і явища дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького з районами. На решті території України пануватиме суха сонячна погода. У Києві – найгарячіший день перед похолоданням. Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. А на Івана, 7-го липня, температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Погода в Україні 6 липня: у яких областях послабне спека - фото 508882
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +33+35
  • Кропивницький +33+35
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +33+35
  • Херсон +34+36
  • Сімферополь +32+34
  • Полтава +32+34
  • Суми +31+33
  • Харків +31+33
  • Дніпро +34+36
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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