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Погода в Україні 6 липня: у яких областях послабне спека
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6 липня в Україні почне заходити атмосферний фронт, тому місцями нарешті відступить спека. Детальний прогноз по містах читайте далі.
6 липня, у середу, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Але атмосферний фронт зумовить зниження температури до +22+27 та дощі у західних областях та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, по всій країні спека відступить вже з 7 липня.
До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Ввечері 6-го липня опади і явища дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького з районами. На решті території України пануватиме суха сонячна погода. У Києві – найгарячіший день перед похолоданням. Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. А на Івана, 7-го липня, температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску, – поділилась вона.
Прогноз погоди на 6 липня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +20+22
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +22+24
- Рівне +22+24
- Луцьк +20+22
- Вінниця +31+33
- Хмельницький +25+27
- Житомир +29+31
- Чернігів +31+33
- Черкаси +33+35
- Кропивницький +33+35
- Миколаїв +33+35
- Одеса +33+35
- Херсон +34+36
- Сімферополь +32+34
- Полтава +32+34
- Суми +31+33
- Харків +31+33
- Дніпро +34+36
- Запоріжжя +33+35
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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