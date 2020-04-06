Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається

6 квітня після нічних заморозків в Україні почне відчутно підійматись температура повітря, а також втримається сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 квітня, у понеділок, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, а дощів не буде щонайменше до п'ятниці. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря починає "розкручуватися". Вдень вже повітря прогріється до +11+16 градусів. 7-го квітня, на Благовіщення, квітневе тепло попре потужно і стовпчики термометрів підніматимуться до +14+20 градусів. Як я вже згадувала, шанс на дощ з'явиться 10-го квітня, у п'ятницю ще й трохи похолодає. А поки що – сухо, сонячно, тепло, потім дуже тепло і максимальна самоізоляція", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +12+15

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +12+14

Одеса +11+13

Херсон +12+14

Сімферополь +13+15

Полтава +12+14

Суми +11+13

Харків +11+13

Дніпро +13+15

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +11+13

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