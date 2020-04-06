Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається

  • 36
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 квітня після нічних заморозків в Україні почне відчутно підійматись температура повітря, а також втримається сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 квітня, у понеділок, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, а дощів не буде щонайменше до п'ятниці. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря починає "розкручуватися". Вдень вже повітря прогріється до +11+16 градусів. 7-го квітня, на Благовіщення, квітневе тепло попре потужно і стовпчики термометрів підніматимуться до +14+20 градусів. Як я вже згадувала, шанс на дощ з'явиться 10-го квітня, у п'ятницю ще й трохи похолодає. А поки що сухо, сонячно, тепло, потім дуже тепло і максимальна самоізоляція", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається - фото 396272
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +12+15
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +11+13
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +12+14
  • Суми +11+13
  • Харків +11+13
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +11+13

Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
  • 01 квітня, 14:00
  • 4788
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 1097
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2206684
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна