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Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
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6 квітня після нічних заморозків в Україні почне відчутно підійматись температура повітря, а також втримається сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
6 квітня, у понеділок, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, а дощів не буде щонайменше до п'ятниці. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря починає "розкручуватися". Вдень вже повітря прогріється до +11+16 градусів. 7-го квітня, на Благовіщення, квітневе тепло попре потужно і стовпчики термометрів підніматимуться до +14+20 градусів. Як я вже згадувала, шанс на дощ з'явиться 10-го квітня, у п'ятницю ще й трохи похолодає. А поки що – сухо, сонячно, тепло, потім дуже тепло і максимальна самоізоляція", – додала вона.
Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +15+17
- Чернівці +12+15
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +13+15
- Рівне +14+16
- Луцьк +14+16
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +13+15
- Житомир +13+15
- Чернігів +12+14
- Черкаси +12+14
- Миколаїв +12+14
- Одеса +11+13
- Херсон +12+14
- Сімферополь +13+15
- Полтава +12+14
- Суми +11+13
- Харків +11+13
- Дніпро +13+15
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +11+13
- Луганськ +11+13
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