Погода в Україні 6 квітня: серйозне похолодання і мокрий сніг

6 квітня в Україні продовжить знижуватись температура, а у кількох областях очікуються опади у вигляді сильного снігу та дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 квітня, у вівторок, західні області будуть найхолоднішими серед усіх, вдень до +3+8, місцями до 0+3, а в Карпатах навіть до -3-8 морозу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своєму Фейсбуці.

"Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною - тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9+13 градусів. Вітер накочуватиметься некомфортними поривами, на Заході та Півночі з північного заходу, на решті території України ще залишиться південних напрямків. 6-го квітня в західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – періодично невеликий дощ. На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ", – додала вона.

У Києві 6 квітня вдень повітря прогріється до +10+13, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +3+5

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +9+11

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +10+12

Одеса +9+11

Херсон +11+13

Сімферополь +9+11

Полтава +10+12

Суми +9+11

Харків +10+12

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

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