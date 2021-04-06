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Погода в Україні 6 квітня: серйозне похолодання і мокрий сніг

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 квітня в Україні продовжить знижуватись температура, а у кількох областях очікуються опади у вигляді сильного снігу та дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 квітня, у вівторок, західні області будуть найхолоднішими серед усіх, вдень до +3+8, місцями до 0+3, а в Карпатах навіть до -3-8 морозу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своєму Фейсбуці.

"Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною - тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9+13 градусів. Вітер накочуватиметься некомфортними поривами, на Заході та Півночі з північного заходу, на решті території України ще залишиться південних напрямків. 6-го квітня в західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях періодично невеликий дощ. На решті території України без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ", – додала вона.

У Києві 6 квітня вдень повітря прогріється до +10+13, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Погода в Україні 6 квітня: серйозне похолодання і мокрий сніг - фото 454422
  • Ужгород +4+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +9+11
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +10+12
  • Суми +9+11
  • Харків +10+12
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

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