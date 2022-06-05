Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі

6 червня в Україні відчутно поменшає опадів, а майже по всій країні переважатиме сонячна та тепла погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 червня, у понеділок, грози почнуть відступати, а короткочасні дощі затримаються тільки у південних областях. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на решті території країни переважатиме сонячна та малохмарна погода з північно-східним вітром до 7-12 м/с.

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Середня температура повітря вдень сягне позначок у +21+26 градусів. На Київщині та у столиці країни 6 червня малохмарно, без опадів, до +23+25 градусів.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Ужгород +25+28

Львів +24+26

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +23+25

Херсон +25+27

Сімферополь +22+24

Полтава +24+26

Суми +21+23

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

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