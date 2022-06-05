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війна Kalush

Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 6 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 6 червня 2022 в Україні / Alice Pasqual on Unsplash

6 червня в Україні відчутно поменшає опадів, а майже по всій країні переважатиме сонячна та тепла погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 червня, у понеділок, грози почнуть відступати, а короткочасні дощі затримаються тільки у південних областях. Відповідно до даних Укргідрометцентру, на решті території країни переважатиме сонячна та малохмарна погода з північно-східним вітром до 7-12 м/с.

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Середня температура повітря вдень сягне позначок у +21+26 градусів. На Київщині та у столиці країни 6 червня малохмарно, без опадів, до +23+25 градусів.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі - фото 506900
  • Ужгород +25+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +23+25
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +24+26
  • Суми +21+23
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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