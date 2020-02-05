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Погода в Україні 5 лютого: снігопади та ожеледиця

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

5 лютого в Україні продовжить погіршуватись погода, тож варто бути готовими до зниження температури повітря та опадів у вигляді снігу та дощів. детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5-6 лютого, майже по всій країні очікується реально зимова погода: у центральних областях - значний сніг, на сході та півдні - дощі з мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, що погіршить ситуацію для водіїв. До того ж, очікується утворення снігового покриву від 10 до 25 см, а також сильний вітер до 17-22 м/с.

У Києві 5 лютого прогнозується волога погода з мокрим снігом, а температура вдень на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Погода в Україні 5 лютого: снігопади та ожеледиця - фото 384095
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава 0+2
  • Суми 0-2
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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