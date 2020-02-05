Погода в Україні 5 лютого: снігопади та ожеледиця

5 лютого в Україні продовжить погіршуватись погода, тож варто бути готовими до зниження температури повітря та опадів у вигляді снігу та дощів. детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5-6 лютого, майже по всій країні очікується реально зимова погода: у центральних областях - значний сніг, на сході та півдні - дощі з мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, що погіршить ситуацію для водіїв. До того ж, очікується утворення снігового покриву від 10 до 25 см, а також сильний вітер до 17-22 м/с.

У Києві 5 лютого прогнозується волога погода з мокрим снігом, а температура вдень на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +6+8

Сімферополь +5+7

Полтава 0+2

Суми 0-2

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +6+8

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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