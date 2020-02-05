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Погода в Україні 5 лютого: снігопади та ожеледиця
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5 лютого в Україні продовжить погіршуватись погода, тож варто бути готовими до зниження температури повітря та опадів у вигляді снігу та дощів. детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5-6 лютого, майже по всій країні очікується реально зимова погода: у центральних областях - значний сніг, на сході та півдні - дощі з мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, що погіршить ситуацію для водіїв. До того ж, очікується утворення снігового покриву від 10 до 25 см, а також сильний вітер до 17-22 м/с.
У Києві 5 лютого прогнозується волога погода з мокрим снігом, а температура вдень на рівні -1+1.
Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0+2
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +5+7
- Одеса +6+8
- Херсон +6+8
- Сімферополь +5+7
- Полтава 0+2
- Суми 0-2
- Харків +1+3
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +2+4
- Луганськ +1+3
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