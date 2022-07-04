Погода в Україні 5 липня: у яких областях можливі дощі

5 липня в Україні продовжить посилюватись спека, але місцями все ж очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 липня, у вівторок, в Україні переважатиме спекотна та сонячна погода, а середня температура вдень складе +28+34. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, короткочасні грозові дощі очікуються лише у західних областях, окрім Хмельниччини та Тернопільщини.

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У Києві 5-го липня пануватиме суха спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси. Спека послабне 6-го липня у західних областях, 7-го липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях. На Півдні та Сході України сильна спека ще триватиме. Тому використовуйте всі розумні та доступні способи зменшувати ризики негативного впливу зависокої температури повітря, пийте багато води, ховайтеся у тінь, їжте сезонні природні вітаміни, читайте лише перевірені джерела, тримайте тіло й настрій у рівновазі, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 5 липня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +29+31

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +30+32

Рівне +30+32

Луцьк +29+31

Вінниця +32+34

Хмельницький +31+33

Житомир +31+33

Чернігів +30+32

Черкаси +31+33

Кропивницький +32+34

Миколаїв +32+34

Одеса +28+30

Херсон +32+34

Сімферополь +31+33

Полтава +31+33

Суми +30+32

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +31+33

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