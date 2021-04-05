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Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 квітня в Україні переважатиме волога та прохолодна погода, лише у кількох областях температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 квітня, у понеділок, температура повітря втримається на рівні +7+12, лише у західних областях до +14. Тим часом у Карпатах вдень буде морозно, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У понеділок на Заході України, хоча й буде відносно тепліше, проте комфортність розмиється сильним південно-західним вітром. Опади. 5-го квітня періодичні дощі пройдуть на Півдні, Сході України та місцями в центральних областях, тих, які східніше. На решті території поки що без істотних опадів. У Києві вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні", – додала вона.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі - фото 454280
  • Ужгород +9+11
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +8+10
  • Суми +8+10
  • Харків +9+11
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +8+10

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