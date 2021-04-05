Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі

5 квітня в Україні переважатиме волога та прохолодна погода, лише у кількох областях температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 квітня, у понеділок, температура повітря втримається на рівні +7+12, лише у західних областях до +14. Тим часом у Карпатах вдень буде морозно, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У понеділок на Заході України, хоча й буде відносно тепліше, проте комфортність розмиється сильним південно-західним вітром. Опади. 5-го квітня періодичні дощі пройдуть на Півдні, Сході України та місцями в центральних областях, тих, які східніше. На решті території поки що – без істотних опадів. У Києві вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні", – додала вона.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +8+10

Рівне +9+11

Луцьк +10+12

Вінниця +9+11

Хмельницький +9+11

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +9+11

Сімферополь +7+9

Полтава +8+10

Суми +8+10

Харків +9+11

Дніпро +8+10

Запоріжжя +9+11

Донецьк +7+9

Луганськ +8+10

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