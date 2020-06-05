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Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 червня літо нагадає про себе підняттям температури повітря, але опади у вигляді дощів все ж затримаються у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 червня, у п'ятницю, в Україну прийде відчутне потепління до +24+26. Однак у частині областей пройдуть опади у вигляді дощів з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси. Вітер віятиме з південного заходу, нарешті, проте буде поривчастим, до сильного. Що з дощами? 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині. Усі, хто не потрапив у цей мокрий список без істотних опадів", – додала вона.

У Києві вдень переважатиме дощова погода з поривчастим вітром і температурою повітря до +22+24.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі - фото 408171
  • Ужгород +21+23
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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