Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі

5 червня літо нагадає про себе підняттям температури повітря, але опади у вигляді дощів все ж затримаються у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 червня, у п'ятницю, в Україну прийде відчутне потепління до +24+26. Однак у частині областей пройдуть опади у вигляді дощів з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси. Вітер віятиме з південного заходу, нарешті, проте буде поривчастим, до сильного. Що з дощами? 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині. Усі, хто не потрапив у цей мокрий список – без істотних опадів", – додала вона.

У Києві вдень переважатиме дощова погода з поривчастим вітром і температурою повітря до +22+24.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +21+23

Чернігів +19+21

Черкаси +22+24

Миколаїв +23+25

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Сімферополь +22+24

Полтава +22+24

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

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