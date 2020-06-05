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Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
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5 червня літо нагадає про себе підняттям температури повітря, але опади у вигляді дощів все ж затримаються у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
5 червня, у п'ятницю, в Україну прийде відчутне потепління до +24+26. Однак у частині областей пройдуть опади у вигляді дощів з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси. Вітер віятиме з південного заходу, нарешті, проте буде поривчастим, до сильного. Що з дощами? 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині. Усі, хто не потрапив у цей мокрий список – без істотних опадів", – додала вона.
У Києві вдень переважатиме дощова погода з поривчастим вітром і температурою повітря до +22+24.
Прогноз погоди на 5 червня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +22+24
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +21+23
- Луцьк +22+24
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +21+23
- Чернігів +19+21
- Черкаси +22+24
- Миколаїв +23+25
- Одеса +21+23
- Херсон +23+25
- Сімферополь +22+24
- Полтава +22+24
- Суми +19+21
- Харків +19+21
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +21+23
- Луганськ +22+24
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