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Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

5 березня в Україні очікується значне погіршення погодних умов, адже частину областей накриють опади у вигляді дощів і навіть з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 березня, у четвер, в країні відчутно знизиться температура повітря, а місцями пройдуть дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поривчастий, до сильного, вітер очікується у східних областях раз. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини два. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах три. На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода чотири. На Заході холодяка до +4+8 градусів п'ять. На Сході та у південній частині аж квітень до +14+18 градусів шість", – додала вона.

У Києві 5 березня переважатиме тепла погода - до+12+14, а ввечері можливі незначні опади.

Прогноз погоди на 5 березня у містах України:

Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються - фото 390119
  • Ужгород +7+9
  • Львів +5+7
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +10+12
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +16+18
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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