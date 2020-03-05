Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються

5 березня в Україні очікується значне погіршення погодних умов, адже частину областей накриють опади у вигляді дощів і навіть з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 березня, у четвер, в країні відчутно знизиться температура повітря, а місцями пройдуть дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поривчастий, до сильного, вітер очікується у східних областях – раз. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини – два. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах – три. На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода – чотири. На Заході холодяка до +4+8 градусів – п'ять. На Сході та у південній частині – аж квітень до +14+18 градусів – шість", – додала вона.

У Києві 5 березня переважатиме тепла погода - до+12+14, а ввечері можливі незначні опади.

Прогноз погоди на 5 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +5+7

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +10+12

Хмельницький +6+8

Житомир +9+11

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +14+16

Одеса +10+12

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +16+18

Дніпро +16+18

Запоріжжя +15+17

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

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