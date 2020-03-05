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Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються
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5 березня в Україні очікується значне погіршення погодних умов, адже частину областей накриють опади у вигляді дощів і навіть з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
5 березня, у четвер, в країні відчутно знизиться температура повітря, а місцями пройдуть дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Поривчастий, до сильного, вітер очікується у східних областях – раз. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини – два. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах – три. На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода – чотири. На Заході холодяка до +4+8 градусів – п'ять. На Сході та у південній частині – аж квітень до +14+18 градусів – шість", – додала вона.
У Києві 5 березня переважатиме тепла погода - до+12+14, а ввечері можливі незначні опади.
Прогноз погоди на 5 березня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +5+7
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +5+7
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +10+12
- Хмельницький +6+8
- Житомир +9+11
- Чернігів +13+15
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +14+16
- Одеса +10+12
- Херсон +13+15
- Сімферополь +13+15
- Полтава +15+17
- Суми +14+16
- Харків +16+18
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +15+17
- Донецьк +16+18
- Луганськ +15+17
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