Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше

4 травня в Україні затримається волога погода, а у деяких областях продовжить знижуватись температура повітря. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 травня, у понеділок, по всій країні пройдуть дощі з грозами, а місцями з градом та сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних областях дощів 4-го травня буде найменше, а прояснень найбільше. І, до речі, температура повітря на Заході України очікується найнижчою, вдень +10+16 градусів, а в Карпатах +5+11 градусів. Плюс – сильний вітер. У більшості областей України повітря в понеділок прогріється до +17+24 градусів. Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, бо вже у вівторок похолодає на значній частині території України", – додала вона.

У Києві 4 травня також переважатиме волога і тепла погода. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливий град і рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 4 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +15+17

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +21+23

Одеса +20+22

Херсон +21+23

Сімферополь +21+23

Полтава +21+23

Суми +19+21

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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