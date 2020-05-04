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Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 травня в Україні затримається волога погода, а у деяких областях продовжить знижуватись температура повітря. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 травня, у понеділок, по всій країні пройдуть дощі з грозами, а місцями з градом та сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних областях дощів 4-го травня буде найменше, а прояснень найбільше. І, до речі, температура повітря на Заході України очікується найнижчою, вдень +10+16 градусів, а в Карпатах +5+11 градусів. Плюс сильний вітер. У більшості областей України повітря в понеділок прогріється до +17+24 градусів. Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, бо вже у вівторок похолодає на значній частині території України", – додала вона.

У Києві 4 травня також переважатиме волога і тепла погода. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливий град і рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 4 травня у містах України:

Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше - фото 401671
  • Ужгород +16+18
  • Львів +15+17
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +20+22
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +21+23
  • Суми +19+21
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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