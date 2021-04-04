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Погода в Україні 4 квітня: у яких областях очікуються дощі та сніг

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 квітня в Україні переважатиме холодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 квітня, у неділю, у західних областях очікується мокрий сніг. На сході та півдні прогнозуються сильні дощі, а на решті території України - періодичні невеликі дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря залишається невисокою у неділю максимально +5+11 градусів. У Києві 4-го квітня місцями невеликий дощ. Вдень щонайвище очікується до +10 градусів. У контексті вимкнення опалення, зміни зимової ґуми на літню, масових висадок на городах та повного оновлення гардеробу на пізньовесняний я б не поспішала, а почекала ще трохи. Бо. Якщо прогноз підтвердиться, нас чекає 7-8 квітня вкрай несприятлива погода. Циклон та похолодання зумовлять перехід сильного дощу у сильний мокрий сніг", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Погода в Україні 4 квітня: у яких областях очікуються дощі та сніг - фото 454168
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +6+7
  • Івано-Франківськ +6+7
  • Тернопіль +6+7
  • Рівне +6+7
  • Луцьк +6+7
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +8+10
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +9+11

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