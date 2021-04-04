Погода в Україні 4 квітня: у яких областях очікуються дощі та сніг

4 квітня в Україні переважатиме холодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 квітня, у неділю, у західних областях очікується мокрий сніг. На сході та півдні прогнозуються сильні дощі, а на решті території України - періодичні невеликі дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря залишається невисокою – у неділю максимально +5+11 градусів. У Києві 4-го квітня місцями невеликий дощ. Вдень щонайвище очікується до +10 градусів. У контексті вимкнення опалення, зміни зимової ґуми на літню, масових висадок на городах та повного оновлення гардеробу на пізньовесняний я б не поспішала, а почекала ще трохи. Бо. Якщо прогноз підтвердиться, нас чекає 7-8 квітня вкрай несприятлива погода. Циклон та похолодання зумовлять перехід сильного дощу у сильний мокрий сніг", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +7+9

Чернівці +6+7

Івано-Франківськ +6+7

Тернопіль +6+7

Рівне +6+7

Луцьк +6+7

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +9+11

Сімферополь +8+10

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +8+10

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +9+11

Читайте також: Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць