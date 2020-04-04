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Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні

4 квітня в Україні визначатиме погоду атмосферний фронт, тому варто готуватись до чергової порції похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 квітня, у суботу, по всій країні поступово почне знижуватись температура повітря через атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline. Однак не варто засмучуватись, адже похолодання затримається в Україні ненадовго. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з вівторка потеплішає до +14+21.

"4-го квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині. У неділю до похолодання приєднається рвучкий, до сильного, вітер. У Києві 4-5 квітня також повітря буде свіжим, навіть холодним. Адже нічна температура повітря знижуватиметься до 0-2 градусів морозу, вдень буде не вище +10 градусів. Недільний сильний вітер посилить некомфортні відчуття", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі - фото 396001
  • Ужгород +12+14
  • Львів +9+11
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +11+13
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +11+13
  • Суми +11+13
  • Харків +13+15
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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