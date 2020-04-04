Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі

4 квітня в Україні визначатиме погоду атмосферний фронт, тому варто готуватись до чергової порції похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 квітня, у суботу, по всій країні поступово почне знижуватись температура повітря через атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline. Однак не варто засмучуватись, адже похолодання затримається в Україні ненадовго. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з вівторка потеплішає до +14+21.

"4-го квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині. У неділю до похолодання приєднається рвучкий, до сильного, вітер. У Києві 4-5 квітня також повітря буде свіжим, навіть холодним. Адже нічна температура повітря знижуватиметься до 0-2 градусів морозу, вдень буде не вище +10 градусів. Недільний сильний вітер посилить некомфортні відчуття", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +9+11

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +10+12

Хмельницький +9+11

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +13+15

Одеса +11+13

Херсон +13+15

Сімферополь +11+13

Полтава +11+13

Суми +11+13

Харків +13+15

Дніпро +12+14

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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