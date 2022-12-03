Погода в Україні 4 грудня: у яких областях буде найтепліше

4 грудня майже по всій Україні визначатиме погоду антициклон, а температура вночі сягне -5-10. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

4 грудня, у неділю, завдяки антициклону в Україні переважатиме суха та холодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найтепліше буде у південних та західних областях, де вночі та вдень від -2 до +2.

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Вітер 4-го грудня у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду, в Приазов'ї до 22 метрів за секунду. У Києві неділя очікується холодною, вночі -5-8 градусів, вдень передбачається -1-3 градуси. Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду – одягайтеся завтра щільніше та тепліше, – поділилась вона.

А потепління та опади прийдуть в Україну вже 7-8 грудня.

Прогноз погоди на 4 грудня по містах України:

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