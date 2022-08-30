Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа

Кінець літа в Україні пройде з відчутним послабленням спеки у кількох областях. Детальний прогноз по містах на 31 серпня читайте далі.

31 серпня, у середу, спека затримається у південних та східних областях, де вдень до +29+33. За словами синоптика Наталки Діденко, у центральних областях буде трохи свіжіше – від +25 до +30, а найкомфортнішою буде температура у північних та західних областях – до +20+25.

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Дощів у середу не передбачається повсюди в Україні. У Києві очікується суха малохмарна погода з температурою повітря +22+25 градусів. Вересень розпочнеться в Україні свіжою погодою, вдень похолоднішає до +18+23 градусів, на півдні та сході до +23+27 градусів. А вночі ймовірно навіть +8+12 градусів – можна починати шукати в шафі легкі ковдри та довші піжами, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Чернівці +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +20+22

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+23

Житомир +22+23

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Кропивницький +25+27

Миколаїв +28+30

Одеса +28+30

Херсон +27+29

Сімферополь +30+32

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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