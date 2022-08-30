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Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа

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Прогноз погоди на 31 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 31 серпня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

Кінець літа в Україні пройде з відчутним послабленням спеки у кількох областях. Детальний прогноз по містах на 31 серпня читайте далі.

31 серпня, у середу, спека затримається у південних та східних областях, де вдень до +29+33. За словами синоптика Наталки Діденко, у центральних областях буде трохи свіжіше – від +25 до +30, а найкомфортнішою буде температура у північних та західних областях – до +20+25.

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Дощів у середу не передбачається повсюди в Україні. У Києві очікується суха малохмарна погода з температурою повітря +22+25 градусів. Вересень розпочнеться в Україні свіжою погодою, вдень похолоднішає до +18+23 градусів, на півдні та сході до +23+27 градусів. А вночі ймовірно навіть +8+12 градусів – можна починати шукати в шафі легкі ковдри та довші піжами, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 серпня у містах України:

Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа - фото 512263
  • Ужгород +23+25
  • Львів +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+23
  • Житомир +22+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +28+30
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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