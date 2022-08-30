Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у вересні, у перший місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у вересні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на вересень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що вересень буде досить засушливим. Кліматична характеристика вересня буде дещо відрізнятися від середньомісячних показників, проте цьогорічний перший місяць осені все ж буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря у вересні становитиме 14-19° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів (12-13°). Ці показники вищі за кліматичну норму цього місяця на 1-1,5°. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у вересні був 33-38°, а абсолютний мінімум – 1-8° морозу.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 29-60 мм, а в гірських районах 76-87 мм. Ці показники нижчі, ніж попереднього місяця і менші за норму.

Також синоптики прогнозують, що погода у вересні 2022 року очікується стабільно осінньою – з коливаннями опадів та сонячних днів. Водночас у цей місяць будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах, що буде пов'язано з переходом до холодів.

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