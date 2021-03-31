Погода в Україні 31 березня: у яких областях буде найтепліше

31 березня майже по всій країні знову відчується весняна тепла та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 березня, у середу, дощів відчутно поменшає, а температура повітря почне поступово підійматись. Лише вранці у північних та західних областях можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів. У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів. На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачається 8-12 градусів тепла. А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів! У Києві вранці можливий невеликий дощ. А протягом дня буде сухо та тепло, до +14 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +15+17

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +12+14

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +11+13

Миколаїв +11+13

Одеса +11+13

Херсон +10+12

Сімферополь +10+12

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +10+12

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

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