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Погода в Україні 31 березня: у яких областях буде найтепліше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 березня майже по всій країні знову відчується весняна тепла та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 березня, у середу, дощів відчутно поменшає, а температура повітря почне поступово підійматись. Лише вранці у північних та західних областях можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"31-го березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10+14 градусів. У східних областях буде найсвіжіше, +6+9 градусів. На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачається 8-12 градусів тепла. А ось на Заході буде найтепліше, максимально +15+18 градусів! У Києві вранці можливий невеликий дощ. А протягом дня буде сухо та тепло, до +14 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Погода в Україні 31 березня: у яких областях буде найтепліше - фото 453700
  • Ужгород +14+16
  • Львів +15+17
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +11+13
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

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