Погода в Україні 30 серпня: у яких областях очікуються дощі

30 серпня в Україні поступово почне відступати спека, а також побільшає опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

30 серпня, у вівторок, середня температура повітря вдень складе до +27+32, найсвіжіше буде у західних та північних областях – до+23+28, а найспекотніше у східних – до +33. За словами синоптика Наталки Діденко, в останній день літа та на початку осені температура знизиться до +17+22, а на Півдні та Сході країни до +20+27.

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У вівторок дощі ймовірні у Карпатах та ввечері вздовж смуги Харківщина – Полтавщина – Черкащина – Кропивницький з районами Одещини. На решті території України домінуватиме суха погода. У Києві 30-го серпня буде сухо та ще досить гаряче, до +26, +27 градусів. 31-го серпня вже близько +24 градусів. Початок вересня дихне осінню, +17+22 градуси. Якісь серйозні дощі поки що – навряд, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Чернівці +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +28+30

Хмельницький +25+27

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +27+29

Кропивницький +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +31+33

Сімферополь +31+33

Полтава +28+30

Суми +25+27

Харків +29+31

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +30+32

Луганськ +31+33

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