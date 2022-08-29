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Погода в Україні 30 серпня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на 30 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 30 серпня 2022 в Україні / Clem Onojeghuo on Unsplash

30 серпня в Україні поступово почне відступати спека, а також побільшає опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

30 серпня, у вівторок, середня температура повітря вдень складе до +27+32, найсвіжіше буде у західних та північних областях – до+23+28, а найспекотніше у східних – до +33. За словами синоптика Наталки Діденко, в останній день літа та на початку осені температура знизиться до +17+22, а на Півдні та Сході країни до +20+27.

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У вівторок дощі ймовірні у Карпатах та ввечері вздовж смуги Харківщина – Полтавщина – Черкащина – Кропивницький з районами Одещини. На решті території України домінуватиме суха погода. У Києві 30-го серпня буде сухо та ще досить гаряче, до +26, +27 градусів. 31-го серпня вже близько +24 градусів. Початок вересня дихне осінню, +17+22 градуси. Якісь серйозні дощі поки що – навряд, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Погода в Україні 30 серпня: у яких областях очікуються дощі - фото 512196
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +28+30
  • Суми +25+27
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +31+33

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