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Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 квітня в Україні відчутно погіршаться погодні умови, адже у кількох областях знизиться температура повітря, а майже по всій країні пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

30 квітня, у четвер, у більшості областей країни очікуються дощі з грозами, однак Україна все одно опиниться у переліку найтепліших в Європі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Квітень завершиться в Україні дощами та грозами на Заході, Півночі, лише подекуди в центральних областях, температурою повітря до +20+25 градусів, холодом на південному узбережжі, місцями +12+14 градусів, похолоданням у західних областях, завтра там +16+19 градусів. На Півдні та на Сході, у більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба на Одещині очікується дощ. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний", – поділилась вона.

У Києві 30 квітня циклон також визначатиме погоду, тож прогнозуються періодичні дощі з грозами. Однак температура повітря втримається на весняних позначках у +20+24.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання - фото 400821
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +13+15
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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