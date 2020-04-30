Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання

30 квітня в Україні відчутно погіршаться погодні умови, адже у кількох областях знизиться температура повітря, а майже по всій країні пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

30 квітня, у четвер, у більшості областей країни очікуються дощі з грозами, однак Україна все одно опиниться у переліку найтепліших в Європі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Квітень завершиться в Україні дощами та грозами на Заході, Півночі, лише подекуди в центральних областях, температурою повітря до +20+25 градусів, холодом на південному узбережжі, місцями +12+14 градусів, похолоданням у західних областях, завтра там +16+19 градусів. На Півдні та на Сході, у більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба на Одещині очікується дощ. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний", – поділилась вона.

У Києві 30 квітня циклон також визначатиме погоду, тож прогнозуються періодичні дощі з грозами. Однак температура повітря втримається на весняних позначках у +20+24.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +20+22

Хмельницький +18+20

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +20+22

Одеса +13+15

Херсон +20+22

Сімферополь +17+19

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +21+23

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