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війна

Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні

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Погода 30 квітня та 1 травня по містах України - фото 1
Погода 30 квітня та 1 травня по містах України / Arno Smit on Unsplash

Кінець квітня та початок травня в Україні відзначиться нічними заморозками, а також періодичними дощами. Детальний прогноз на 30 квітня та 1 травня по містах в Україні читайте далі.

На вихідних в Україні температура повітря втримається на рівні +12+19, попри нічні заморозки у північних, західних та місцями у центральних областях. Дощі упродовж 30 квітня та 1 травня затримаються на заході та на півночі країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У Києві в суботу та неділю очікуються періодичні дощі – парасолі! Вночі +3+6 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки. У денні години повітря у столиці прогріється до +13+16 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні - фото 504260
  • Ужгород +17+19
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Кропивницький +14+16
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +13+15
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні - фото 504261
  • Ужгород +17+19
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Кропивницький +14+16
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +13+15
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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