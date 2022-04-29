На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні
-
- 70
Кінець квітня та початок травня в Україні відзначиться нічними заморозками, а також періодичними дощами. Детальний прогноз на 30 квітня та 1 травня по містах в Україні читайте далі.
На вихідних в Україні температура повітря втримається на рівні +12+19, попри нічні заморозки у північних, західних та місцями у центральних областях. Дощі упродовж 30 квітня та 1 травня затримаються на заході та на півночі країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
І ще: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
У Києві в суботу та неділю очікуються періодичні дощі – парасолі! Вночі +3+6 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки. У денні години повітря у столиці прогріється до +13+16 градусів, – додала вона.
Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +14+16
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +13+15
- Рівне +12+14
- Луцьк +13+15
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +13+15
- Житомир +13+15
- Чернігів +12+14
- Черкаси +13+15
- Кропивницький +14+16
- Миколаїв +17+19
- Одеса +15+17
- Херсон +17+19
- Сімферополь +16+18
- Полтава +13+15
- Суми +12+14
- Харків +13+15
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +15+17
- Луганськ +14+16
Прогноз погоди на 1 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +14+16
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +13+15
- Рівне +12+14
- Луцьк +13+15
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +13+15
- Житомир +13+15
- Чернігів +12+14
- Черкаси +13+15
- Кропивницький +14+16
- Миколаїв +17+19
- Одеса +15+17
- Херсон +17+19
- Сімферополь +16+18
- Полтава +13+15
- Суми +12+14
- Харків +13+15
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +15+17
- Луганськ +14+16
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
09:21Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці
-
08:53Говори красиво: як правильно називати солодощі українською
-
08:173 правила, як вигулювати собак під час тривалої комендантської години
- 29 квітня
-
20:52Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек зі словами про війну: слухайте фрагмент пісні
-
20:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:4930 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Володимир Дантес – Обійми: співак новою піснею закликав усіх перейти на українську
-
18:48Легендарний гурт Гуцул Каліпсо виступить у Львові: музиканти збиратимуть кошти для Азову
-
18:20В Україні запрацювали унікальні евакуаційні автобуси з мінішпиталем всередині: фото
-
17:47Як прийняти те, що життя змінилось назавжди
-
17:19Знято посеред руїн Харкова: Вакарчук випустив спеціальний кліп на пісню "Обійми"
-
16:48"Путін має зникнути": Стівен Кінг заговорив про загрозу російського диктатора для людства
-
16:22Якою буде головна сцена Євробачення 2022: організатори опублікували перші кадри
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:51Можна дивитись вічно: десантники показали, як знищують окупантів – відео
-
15:19Українські військові філігранно знищили запас ворожих боєприпасів: дивіться відео
-
14:53Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні
-
14:20Свіжий номер французького журналу Antidote magazine вийшов з проукраїнською обкладинкою
-
13:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
-
13:22Чому Путін не рятує свого кума Медведчука: пояснення Подоляка
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
12:25День ангела Ірини 2022: значення імені та характер його власниць
-
11:53"Пи***ць в головах громадян Росії": Осадча жахнулась відео з росТБ
-
11:26Всі по-різному переживають війну: бійці 59 ОМБР розчулили новим фото
- 29 квітня
-
20:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
-
17:19Знято посеред руїн Харкова: Вакарчук випустив спеціальний кліп на пісню "Обійми"
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
- 28 квітня
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
15:50Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель
-
12:28Хто виграє Євробачення 2022: прогноз і ставки букмекерів змінились
-
08:21Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
- 27 квітня
-
19:53Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог
-
17:21"Я навчив її літати": перший пілот "Мрії" зворушливо розповів про літак Ан-225
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 26 квітня
-
15:23Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці
-
12:50Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року
-
09:20Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)
- 25 квітня
-
20:52Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам
-
17:21Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"
-
14:51Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
10:22Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем
-
09:25Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2022 своїми словами
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії