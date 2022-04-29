Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні

Кінець квітня та початок травня в Україні відзначиться нічними заморозками, а також періодичними дощами. Детальний прогноз на 30 квітня та 1 травня по містах в Україні читайте далі.

На вихідних в Україні температура повітря втримається на рівні +12+19, попри нічні заморозки у північних, західних та місцями у центральних областях. Дощі упродовж 30 квітня та 1 травня затримаються на заході та на півночі країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У Києві в суботу та неділю очікуються періодичні дощі – парасолі! Вночі +3+6 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки. У денні години повітря у столиці прогріється до +13+16 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Кропивницький +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +17+19

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +13+15

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Кропивницький +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +17+19

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +13+15

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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