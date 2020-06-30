Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме

30 червня атмосферний фронт визначатиме погоду у більшості областей країни, тому варто готуватись до грозових дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

30 червня, у вівторок, майже по всій Україні очікуються дощі з грозами, а у західних областях можливі шквали та град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами – зливи, шквали і град – очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Ще підливатиме та погримлюватиме в Криму. Окремі локальні дощі ймовірні у денні години на Луганщині та в Приазов'ї. У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєві опади – навряд. Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26+32 градусів. На Заході, який вдень вже опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, буде свіжіше, +23+27 градусів", – додала вона.



У Києві вдень також пройдуть дощі з грозами, можливий град та сильний вітер.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +27+29

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +27+29

Дніпро +28+30

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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