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Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме
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30 червня атмосферний фронт визначатиме погоду у більшості областей країни, тому варто готуватись до грозових дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
30 червня, у вівторок, майже по всій Україні очікуються дощі з грозами, а у західних областях можливі шквали та град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами – зливи, шквали і град – очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Ще підливатиме та погримлюватиме в Криму. Окремі локальні дощі ймовірні у денні години на Луганщині та в Приазов'ї. У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєві опади – навряд. Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26+32 градусів. На Заході, який вдень вже опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, буде свіжіше, +23+27 градусів", – додала вона.
У Києві вдень також пройдуть дощі з грозами, можливий град та сильний вітер.
Прогноз погоди на 30 червня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +23+25
- Житомир +25+27
- Чернігів +26+28
- Черкаси +27+29
- Миколаїв +30+32
- Одеса +30+32
- Херсон +30+32
- Сімферополь +28+30
- Полтава +27+29
- Суми +26+28
- Харків +27+29
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
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