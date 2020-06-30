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Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 червня атмосферний фронт визначатиме погоду у більшості областей країни, тому варто готуватись до грозових дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

30 червня, у вівторок, майже по всій Україні очікуються дощі з грозами, а у західних областях можливі шквали та град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами зливи, шквали і град очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Ще підливатиме та погримлюватиме в Криму. Окремі локальні дощі ймовірні у денні години на Луганщині та в Приазов'ї. У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєві опади навряд. Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26+32 градусів. На Заході, який вдень вже опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, буде свіжіше, +23+27 градусів", – додала вона.

У Києві вдень також пройдуть дощі з грозами, можливий град та сильний вітер.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме - фото 412877
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +27+29
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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