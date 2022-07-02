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Погода в Україні 3 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на 3 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 3 липня 2022 в Україні / freddie marriage on Unsplash

3 липня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, але у частині областей пройдуть дощі, місцями з градом та шквалами. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

3 липня, у неділю, у більшості областей країни очікується комфортна літня погода з мінливою хмарністю та без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, дощі з грозами пройдуть у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +33. У Києві та на Київщині вдень буде малохмарно та спекотно до +28+33. Лише ввечері можливі короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Погода в Україні 3 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 508737
  • Ужгород +30+32
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +30+32
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +29+31
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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