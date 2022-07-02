Погода в Україні 3 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

3 липня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, але у частині областей пройдуть дощі, місцями з градом та шквалами. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

3 липня, у неділю, у більшості областей країни очікується комфортна літня погода з мінливою хмарністю та без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, дощі з грозами пройдуть у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +33. У Києві та на Київщині вдень буде малохмарно та спекотно до +28+33. Лише ввечері можливі короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +28+30

Хмельницький +26+28

Житомир +28+30

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Кропивницький +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +29+31

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн