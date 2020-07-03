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Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 липня частину областей накриють дощі з грозами, місцями з градом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 липня, у п'ятницю, у західних областях очікуються опади, які у другій половині дня пройдуть і в північних. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, через спеку можливі зливи зі шквалами і навіть градом.

"На решті території України переважатиме суха погода, хіба вдень на Харківщині та Сумщині якісь місцеві дощі можливі. Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи. У кого є проблеми з серцем чи з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані - краще поваляйтеся. Температура повітря становитиме +29+34 градуси, на Півдні та Сході до +36 градусів. Дощі освіжать лише повітря у західних областях, там передбачається +23+28 градусів. Вітер в Україні - південний та південно-східний, невеликий або помірний", - додала вона.

У Києві 3 липня вдень буде спекотна та суха погода, лише ввечері локальні грози. Температура вдень сягне +32.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі - фото 413637
  • Ужгород +23+25
  • Львів +24+26
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +33+35
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +31+33
  • Харків +31+33
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +34+36
  • Донецьк +33+35
  • Луганськ +33+35

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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