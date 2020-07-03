Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі

3 липня частину областей накриють дощі з грозами, місцями з градом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 липня, у п'ятницю, у західних областях очікуються опади, які у другій половині дня пройдуть і в північних. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, через спеку можливі зливи зі шквалами і навіть градом.

"На решті території України переважатиме суха погода, хіба вдень на Харківщині та Сумщині якісь місцеві дощі можливі. Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи. У кого є проблеми з серцем чи з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані - краще поваляйтеся. Температура повітря становитиме +29+34 градуси, на Півдні та Сході до +36 градусів. Дощі освіжать лише повітря у західних областях, там передбачається +23+28 градусів. Вітер в Україні - південний та південно-східний, невеликий або помірний", - додала вона.

У Києві 3 липня вдень буде спекотна та суха погода, лише ввечері локальні грози. Температура вдень сягне +32.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +24+26

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +30+32

Хмельницький +25+27

Житомир +31+33

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +33+35

Сімферополь +31+33

Полтава +30+32

Суми +31+33

Харків +31+33

Дніпро +32+34

Запоріжжя +34+36

Донецьк +33+35

Луганськ +33+35

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