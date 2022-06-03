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Погода в Україні 3 червня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на 3 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 3 червня 2022 в Україні / Nicole Corbin on Unsplash

3 червня в Україні переважатиме справді спекотна літня погода, але місцями прогнозуються періодичні дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 червня, у п'ятницю, по всій країні очікується доволі тепла погода з середньою температурою в +23+27. Найспекотніше буде у східних та південних областях – до +26+31, а й найсвіжіше у західних – до +20+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вдень втримається помірний вітер з поривами до 5-12 метрів за секунду.

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Вдень 3-го червня періодичні дощі та грози залишаться лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, місцями в Луганській області. Більша частина України опиниться серед сухої, переважно сонячної, погоди. У Києві п'ятниця обіцяє бути теплою. Максимальна температура повітря передбачається в межах +22+24 градусів. Дощ невеликий ймовірний у столиці вночі, вдень світитиме сонечко. Кому хочеться більше дощу і менше градусів – у Києві в неділю очікується похолодання і серйозніші опади, – додала вона.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Погода в Україні 3 червня: у яких областях очікуються дощі - фото 506717
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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