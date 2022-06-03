Погода в Україні 3 червня: у яких областях очікуються дощі

3 червня в Україні переважатиме справді спекотна літня погода, але місцями прогнозуються періодичні дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 червня, у п'ятницю, по всій країні очікується доволі тепла погода з середньою температурою в +23+27. Найспекотніше буде у східних та південних областях – до +26+31, а й найсвіжіше у західних – до +20+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вдень втримається помірний вітер з поривами до 5-12 метрів за секунду.

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Вдень 3-го червня періодичні дощі та грози залишаться лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, місцями в Луганській області. Більша частина України опиниться серед сухої, переважно сонячної, погоди. У Києві п'ятниця обіцяє бути теплою. Максимальна температура повітря передбачається в межах +22+24 градусів. Дощ невеликий ймовірний у столиці вночі, вдень світитиме сонечко. Кому хочеться більше дощу і менше градусів – у Києві в неділю очікується похолодання і серйозніші опади, – додала вона.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +30+32

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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