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війна Kalush

Погода в Україні 29 травня: синоптик попередила про короткочасні дощі та грози

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Прогноз погоди на 29 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 травня 2022 в Україні

29 травня в Україні очікується періодичні опади та нестабільна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

29 травня, у неділю, вночі у центральних областях, на Одещині пройдуть короткочасні дощі та погримять грози. Торкнуться опади Харківщини, Луганщини та Дніпра з районами. А вдень 29 травня періодичні дощі очікуються в західних областях та на Харківщині й Луганщині.

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Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер поки що стихне, передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині України, +23+27 градусів. Лише на Одещині буде холодніше, +20+22 градуси. На решті території України завтра протягом дня передбачається +18+22 градуси. У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком. Температура повітря – хотілося б щоб вище – але також нормально, буде вдень близько +20 градусів", – додала синоптик.

Літо дебютуватиме в Україні спекою, з 2-го червня градуси поскачуть вгору – передбачається підвищення до +25+29, на Півдні до +27+32 градусів.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Погода в Україні 29 травня: синоптик попередила про короткочасні дощі та грози - фото 506282
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +15...+17
  • Тернопіль +15...+17
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +16...+18
  • Луцьк +15...+17
  • Рівне +16...+18
  • Житомир +18...+20
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +19...+21
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +19...+21
  • Суми +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +25...+27
  • Київ +17...+19

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