Погода в Україні 29 травня: синоптик попередила про короткочасні дощі та грози

29 травня в Україні очікується періодичні опади та нестабільна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

29 травня, у неділю, вночі у центральних областях, на Одещині пройдуть короткочасні дощі та погримять грози. Торкнуться опади Харківщини, Луганщини та Дніпра з районами. А вдень 29 травня періодичні дощі очікуються в західних областях та на Харківщині й Луганщині.

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Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер поки що стихне, передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині України, +23+27 градусів. Лише на Одещині буде холодніше, +20+22 градуси. На решті території України завтра протягом дня передбачається +18+22 градуси. У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком. Температура повітря – хотілося б щоб вище – але також нормально, буде вдень близько +20 градусів", – додала синоптик.

Літо дебютуватиме в Україні спекою, з 2-го червня градуси поскачуть вгору – передбачається підвищення до +25+29, на Півдні до +27+32 градусів.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Ужгород +15...+17

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +15...+17

Тернопіль +15...+17

Чернівці +15...+17

Хмельницький +16...+18

Луцьк +15...+17

Рівне +16...+18

Житомир +18...+20

Вінниця +18...+20

Одеса +21...+23

Миколаїв +21...+23

Херсон +24...+26

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +19...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +19...+21

Суми +20...+22

Полтава +20...+22

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +25...+27

Луганськ +26...+28

Харків +25...+27

Київ +17...+19

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