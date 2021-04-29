Погода в Україні 29 квітня: у яких областях очікуються дощі

29 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а сонячна погода заполонить більшість областей. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 квітня, у четвер, потепління охопить майже всю країну, а середня температура вдень сягне +13+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прохолодніше буде лише у Карпатах, на Сумщині, а також на морських узбережжях.

"У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гримітиме. Карта 3.

Вітер очікується південного напрямку або південно-східного, на Заході та Півночі завіватиме сильніше. У Києві Чистий Четвер буде із вітряним сонечком, без опадів. Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт. День принесе комфортні +14 градусів. Не зчуємося, як і до +20 дійдемо", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +13+15

Черкаси +15+17

Миколаїв +16+18

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +15+17

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +15+17

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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