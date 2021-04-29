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Погода в Україні 29 квітня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а сонячна погода заполонить більшість областей. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 квітня, у четвер, потепління охопить майже всю країну, а середня температура вдень сягне +13+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прохолодніше буде лише у Карпатах, на Сумщині, а також на морських узбережжях.

"У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гримітиме. Карта 3.
Вітер очікується південного напрямку або південно-східного, на Заході та Півночі завіватиме сильніше. У Києві Чистий Четвер буде із вітряним сонечком, без опадів. Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт. День принесе комфортні +14 градусів. Не зчуємося, як і до +20 дійдемо", додала вона.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Погода в Україні 29 квітня: у яких областях очікуються дощі - фото 457332
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +15+17
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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