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Погода в Україні 29 квітня: у яких областях очікуються дощі
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29 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а сонячна погода заполонить більшість областей. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
29 квітня, у четвер, потепління охопить майже всю країну, а середня температура вдень сягне +13+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прохолодніше буде лише у Карпатах, на Сумщині, а також на морських узбережжях.
"У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гримітиме. Карта 3.
Вітер очікується південного напрямку або південно-східного, на Заході та Півночі завіватиме сильніше. У Києві Чистий Четвер буде із вітряним сонечком, без опадів. Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт. День принесе комфортні +14 градусів. Не зчуємося, як і до +20 дійдемо", – додала вона.
Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +15+17
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +16+18
- Тернопіль +15+17
- Рівне +15+17
- Луцьк +15+17
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +15+17
- Житомир +15+17
- Чернігів +13+15
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +16+18
- Одеса +15+17
- Херсон +15+17
- Сімферополь +15+17
- Полтава +15+17
- Суми +13+15
- Харків +15+17
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +15+17
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
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