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Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
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29 квітня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, адже температура повітря продовжить підійматись, а опади очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.
29 квітня, у середу, по всій країні переважатиме сонячна та тепла погода. Лише на заході та Вінниччині пройдуть дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви. Температура повітря найвищою очікується у західних, північних областях та в більшості центральних – вдень +18+24 градуси. А ось на Сході та, що поза метеорологічною традицією, на Півдні України, повітря очікується свіжішим, +14+19 градусів. На узбережжях морів подекуди можливо +11+14 градусів", – додала вона.
У Києві 29 квітня повітря прогріється до +22+24, а опадів не прогнозується.
Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +22+22
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +22+22
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +21+23
- Житомир +21+23
- Чернігів +21+23
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +19+21
- Одеса +14+16
- Херсон +18+20
- Сімферополь +16+18
- Полтава +19+21
- Суми +19+21
- Харків +19+21
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +18+20
- Луганськ +18+20
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