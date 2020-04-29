Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні

29 квітня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, адже температура повітря продовжить підійматись, а опади очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

29 квітня, у середу, по всій країні переважатиме сонячна та тепла погода. Лише на заході та Вінниччині пройдуть дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви. Температура повітря найвищою очікується у західних, північних областях та в більшості центральних – вдень +18+24 градуси. А ось на Сході та, що поза метеорологічною традицією, на Півдні України, повітря очікується свіжішим, +14+19 градусів. На узбережжях морів подекуди можливо +11+14 градусів", – додала вона.

У Києві 29 квітня повітря прогріється до +22+24, а опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +22+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +22+22

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +20+22

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +20+22

Миколаїв +19+21

Одеса +14+16

Херсон +18+20

Сімферополь +16+18

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +20+22

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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