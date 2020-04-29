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Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 квітня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, адже температура повітря продовжить підійматись, а опади очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

29 квітня, у середу, по всій країні переважатиме сонячна та тепла погода. Лише на заході та Вінниччині пройдуть дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер повсюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей можливі штормові пориви. Температура повітря найвищою очікується у західних, північних областях та в більшості центральних вдень +18+24 градуси. А ось на Сході та, що поза метеорологічною традицією, на Півдні України, повітря очікується свіжішим, +14+19 градусів. На узбережжях морів подекуди можливо +11+14 градусів", – додала вона.

У Києві 29 квітня повітря прогріється до +22+24, а опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 400599
  • Ужгород +21+23
  • Львів +22+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +22+22
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +14+16
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +19+21
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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