Погода в Україні 29 квітня: синоптик попередила про заморозки

29 квітня в Україну повернуться нічні заморозки, а вдень побільшає дощів. Детальний прогноз на п'ятницю по містах читайте далі.

У ніч на 29 квітня вночі у західних та північних областях можливі заморозки, оскільки температура відчутно знизиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території країни вночі від +4 до +12.

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Вдень температура повітря становитиме в більшості областей +12+18 градусів, на південному сході та в Криму +15+21 градус. Дощі, періодичні, пройдуть 29-го квітня у західних, північних областях України. У другій половині дня п'ятниці – ще в центральних областях та в південній частині. Дощі не матимуть затяжного характеру (хіба в західній частині) – чергуватимуться із проясненнями, – додала вона.

У Києві 29 квітня упродовж дня температура втримається на рівні +13+15, можливі незначні опади ввечері. Синоптик також повідомила, що волога погода домінуватиме у північних та західних областях упродовж кількох днів, а от у решті областей буде сухо та сонячно.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Кропивницький +13+15

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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