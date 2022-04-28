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війна

Погода в Україні 29 квітня: синоптик попередила про заморозки

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Прогноз погоди на 29 квітня в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 квітня в Україні / Anca Luchit on Unsplash

29 квітня в Україну повернуться нічні заморозки, а вдень побільшає дощів. Детальний прогноз на п'ятницю по містах читайте далі.

У ніч на 29 квітня вночі у західних та північних областях можливі заморозки, оскільки температура відчутно знизиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території країни вночі від +4 до +12.

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Вдень температура повітря становитиме в більшості областей +12+18 градусів, на південному сході та в Криму +15+21 градус. Дощі, періодичні, пройдуть 29-го квітня у західних, північних областях України. У другій половині дня п'ятниці – ще в центральних областях та в південній частині. Дощі не матимуть затяжного характеру (хіба в західній частині) – чергуватимуться із проясненнями, – додала вона.

У Києві 29 квітня упродовж дня температура втримається на рівні +13+15, можливі незначні опади ввечері. Синоптик також повідомила, що волога погода домінуватиме у північних та західних областях упродовж кількох днів, а от у решті областей буде сухо та сонячно.

Прогноз погоди на 29 квітня у містах України:

Погода в Україні 29 квітня: синоптик попередила про заморозки - фото 504197
  • Ужгород +15+17
  • Львів +13+15
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Кропивницький +13+15
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +14+16
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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