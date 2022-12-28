Погода в Україні 29 грудня: у яких областях очікується мокрий сніг та дощ

29 грудня в Україні все ще переважатиме не зовсім зимова погода без морозів та снігопадів. Та місцями все ж очікуються опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальніший прогноз по областях дізнавайтесь далі.

29 грудня, у четвер, Україна перебуватиме в зоні підвищеного атмосферного тиску, тому майже у всіх областях буде сухо. Винятком стануть окремі частини Київщини, Чернігівщини та Сумщини, куди атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих "мінусів", а вдень у четвер становитиме +3+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0+3 градуси. У Києві 29-го грудня опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1+3 градуси, – додала вона.

Вже до кінця року в Україні підвищуватиметься температура повітря, а 1 січня сягне майже весняних позначок в +5+12. Трохи свіжіше буде на сході країни – до +3+8.

Прогноз погоди на 29 грудня по містах України:

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