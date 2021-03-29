Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок

29 березня в країні переважатиме прохолодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

29 березня, у понеділок, свіжа погода очікується у більшості областей, але вже 31 березня та 1 квітня весняне тепло повернеться в Україну. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У понеділок-вівторок в Києві знову посвіжіє, проте вже з середи та на початку квітня потепліє до +15 градусів. Ще трохи – й весна вибухне зеленими листочками і ніжними сонячними кольорами", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +8+10

Сімферополь +9+11

Полтава +10+12

Суми +9+11

Харків +9+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +8+10

Донецьк +8+10

Луганськ +9+11

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