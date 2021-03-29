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Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
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29 березня в країні переважатиме прохолодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі
29 березня, у понеділок, свіжа погода очікується у більшості областей, але вже 31 березня та 1 квітня весняне тепло повернеться в Україну. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"У понеділок-вівторок в Києві знову посвіжіє, проте вже з середи та на початку квітня потепліє до +15 градусів. Ще трохи – й весна вибухне зеленими листочками і ніжними сонячними кольорами", – додала вона.
Прогноз погоди на 29 березня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +8+10
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +9+11
- Тернопіль +9+11
- Рівне +9+11
- Луцьк +9+11
- Вінниця +9+11
- Хмельницький +8+10
- Житомир +8+10
- Чернігів +9+11
- Черкаси +9+11
- Миколаїв +9+11
- Одеса +9+11
- Херсон +8+10
- Сімферополь +9+11
- Полтава +10+12
- Суми +9+11
- Харків +9+11
- Дніпро +10+12
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +8+10
- Луганськ +9+11
Читайте також: Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
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