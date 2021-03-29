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Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 березня в країні переважатиме прохолодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

29 березня, у понеділок, свіжа погода очікується у більшості областей, але вже 31 березня та 1 квітня весняне тепло повернеться в Україну. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У понеділок-вівторок в Києві знову посвіжіє, проте вже з середи та на початку квітня потепліє до +15 градусів. Ще трохи й весна вибухне зеленими листочками і ніжними сонячними кольорами", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 березня у містах України:

Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок - фото 453360
  • Ужгород +9+11
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +10+12
  • Суми +9+11
  • Харків +9+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +9+11

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